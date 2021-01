Un hijo de David Beckham, duramente criticado por intentar vender una sudadera usada por 150.000 dólares

Cruz Beckham, el tercer hijo del exfutbolista, de 15 años de edad, se ha convertido en el centro de las críticas y ha sufrido duros ataques tras poner a la venta una sudadera usada por 150.000 dólares.

La sudadera en cuestión es un regalo del diseñador Kim Jones. Una edición limitada Louis Vuitton x Supreme que salió a la venta en 2017 y que con el paso de los años se ha revalorizado en el mercado, alcanzando un precio desorbitado, pese a tratarse de un objeto de segunda mano y con algún desperfecto.

La prenda de ropa se podía conseguir a través de Sneaker Bratz, en su perfil de Instagram (@SneakerBratz). En el anuncio se da la posibilidad de adquirir la sudadera por compra directa a 150.000 dólares (alrededor de 124.000 euros) o pujar a partir de 45.000 dólares (unos 37.000 euros). Además se indica que se trata de un objeto usado y sin el tapón de uno de los cordones de la capucha, propiedad de Cruz Beckham, con una imagen que lo demuestra.

Publicación de la subasta de Cruz Beckham en Sneaker Bratz. IG: @SneakerBratz

Una vez publicado el anuncio, las críticas cargaron con dureza la venta y Sneaker Bratz retiró la publicación. Los usuarios de Instagram dejaron comentarios del tipo “odio a los niños malcriados” o “como si no tuviera suficiente dinero”, además de reprochar que no se hiciese una subasta benéfica o se donase dinero a los más necesitados en lugar de hacer una venta particular.