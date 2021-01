El Banyoles y el At. Horta se reparten los puntos en un partido sin goles (0-0)

El Banyoles y el At. Horta empataron a cero en el partido celebrado este domingo en el Nou Municipal. El Banyoles llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras ganar en casa por un marcador de 2-1 al Sants. En el lado de los visitantes, el At. Horta cayó derrotado por 2-0 en el último partido que disputó frente al Sants. Tras el resultado obtenido, el equipo bañolense se situó en décima posición, mientras que el At. Horta, por su parte, es noveno al concluir el partido.

Durante la primera mitad del partido ninguno de los jugadores consiguió anotar gol, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda parte y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 0-0.

En el capítulo de los cambios, los jugadores del Banyoles que entraron al partido fueron Dembo Batchilly, Sergi y Alpha en sustitución de Henry, Abouhafs y Momo, mientras que los cambios del At. Horta fueron Conteh y Suzuki, que entraron para reemplazar a Joel Méndez y Buba.

El árbitro mostró cinco tarjetas amarillas, tres de ellas al Banyoles (Moreno, Ignasi Gómez y Botxi) y dos al At. Horta (Víctor y Rodríguez).

Con este empate, el Banyoles se situó en el décimo puesto de la tabla con ocho puntos, en puesto de playoff de descenso de categoría. Por su parte, el At. Horta con este punto se quedó en novena posición con 10 puntos, en posición de playoff de descenso de categoría, al término del partido.

En la duodécima jornada de la Tercera División el At. Horta jugará contra el CF Peralada en su feudo, mientras que el Banyoles descansará hasta la siguiente ronda.