Rubiales se disculpa con el Real Madrid y reconoce el error en el partido contra el Athletic

Al término del partido entre el Athletic y el Real Madrid con motivo de la semifinal de la Supercopa de España, Marco Asensio, que comparecía ante los micrófonos a pie de campo, era preguntado por un penalti que se pudo haber señalado a favor de los blancos en los minutos finales del partido. Las imágenes que se mostraron en la retransmisión mientras el VAR revisaba apuntaban a una posible falta dentro del área pero el futbolista protestó una mano que nadie vio.

Sin embargo, tras la conclusión del partido, la acción por las que Asensio protestaba veían la luz, en una jugada en la que Unai Núñez despeja con el hombro derecho un balón colgado al área de Nacho. Por contrario, las imágenes que mostraba la realización ofrecía el vídeo de una acción con Sergio Ramos.

No obstante, los árbitros de la sala VOR si recibieron las imágenes de las dos jugadas y en ninguna de ellas consideraron que hubiese nada punible, aunque los aficionados se quedaron con las ganas de saber qué estaban revisando exactamente.

Con motivo de esta polémica, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, encargado de la organización de la Supercopa, salió al paso para reconocer y disculparse por el error en la realización y la retransmisión de la jugada. "No se vio y fue un error que no se viera, se tenía que haber podido ver en directo. La parte positiva es que, tras revisarlo, parece que no es penalti", comenzó diciendo Rubiales.

"Yo no suelo hablar de estas cosas, pero es verdad que se tenía que haber emitido y que fue un fallo de realización. Cuando uno hace algo mal, hay que pedir disculpas. Ocultarlo es una tontería, me hubiera gustado que se viera en ese momento. Hay que ser autocríticos, analizar el error y mejorar", añadió.

Rubiales, baja para la Supercopa

Según ha anunciado la Federación, Rubiales tendrá que ausentarse de la final de la Supercopa entre Athletic y FC Barcelona, así como suspender su agenda para los próximos días después de que un empleado de la RFEF haya dado positivo en coronavirus.

"Tanto el presidente, como los empleados más cercanos a la persona que ha dado positivo, han mantenido estrictamente y en todo momento las medidas de seguridad y protección, tal y como establecen los protocolos de salud", señalan desde la Federación en un comunicado.