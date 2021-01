Cleveland Cavaliers se hace con la victoria contra New York Knicks por 106-103

Cleveland Cavaliers consiguió ganar en casa frente a New York Knicks por 106-103 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Cleveland Cavaliers perdieron en casa contra Utah Jazz por 87-117, mientras que los de New York Knicks también perdieron en casa con Brooklyn Nets por 109-116, por lo que tras este resultado sumaron un total de seis derrotas seguidas. Con este resultado, Cleveland Cavaliers acumula seis victorias en 13 partidos disputados en la NBA, mientras que New York Knicks se queda con cinco victorias en 13 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de Cleveland Cavaliers, llegó a ir ganando por seis puntos (12-6) y finalizó con un resultado de 28-25. Posteriormente, el segundo cuarto tuvo como protagonistas a ambos contendientes, con movimientos en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 29-30. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 57-55 en el luminoso.

El tercer cuarto de nuevo tuvo varios cambios de líder en el electrónico, que acabó con un resultado parcial de 23-25 y un total de 80-80. Finalmente, en el último cuarto del encuentro los protagonistas fueron los jugadores de Cleveland Cavaliers y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 26-23. Tras todo esto, los jugadores cerraban el marcador del partido con un resultado de 106-103 a favor del equipo local.

La victoria de Cleveland Cavaliers se cimentó sobre los 33 puntos, tres asistencias y 23 rebotes de Andre Drummond y los 25 puntos, cinco asistencias y tres rebotes de Cedi Osman. Los 28 puntos, seis asistencias y seis rebotes de Julius Randle y los 23 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes de Immanuel Quickley no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

Tras vencer este partido, el próximo choque de Cleveland Cavaliers será contra Washington Wizards en el Capital One Arena. Por su parte, el próximo partido de New York Knicks será contra Boston Celtics en el Td Garden.