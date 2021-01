Previa del encuentro: el Polvorín recibe en su feudo al Racing C. Villalbés

El próximo domingo a las 16:30 se jugará el partido de la decimotercera jornada de la Tercera División, el cual enfrentará Polvorín y al Racing C. Villalbés en el Municipal de A Cheda.

El Polvorín encara con optimismo el encuentro de la decimotercera jornada para encauzar una racha positiva tras ganar fuera de su campo por un marcador de 1-2 al CSD Arzua, con tantos de Morais y Martinez.

Respecto al equipo visitante, el Racing C. Villalbés ganó sus dos últimos partidos de la competición contra el CSD Arzua en casa y el Silva SD en su estadio, por 2-0 y 2-0 respectivamente.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Polvorín tiene un balance de cuatro victorias, una derrota y un empate en seis partidos jugados como local, indicativo de que deberá esforzarse durante este partido si no quiere perder más puntos en su estadio. En las salidas, el Racing C. Villalbés ha vencido una vez y ha sido derrotado en dos ocasiones en sus cinco encuentros disputados.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del Polvorín, los números muestran dos victorias a favor del equipo local. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Racing C. Villalbés, pues lo han hecho en las dos últimas ocasiones. El último encuentro que jugaron el Polvorín y el Racing C. Villalbés en este torneo fue en enero de 2021 y finalizó con un resultado de 5-1 para el Racing C. Villalbés.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Tercera División, vemos que los visitantes parten con una ventaja de cuatro puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el quinto lugar con 20 puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes se sitúan en segunda posición con 24 puntos.