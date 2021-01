El Sants gana en casa al At. Horta por 2-0

El Sants sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-0 contra el At. Horta este jueves en el Camp de futbol de l’Energia. El Sants afrontó el encuentro con el ánimo de remontar su puntuación liguera después de perder el último partido frente al Banyoles por un marcador de 2-1 y por el momento llevaba una racha de cuatro derrotas consecutivas. Por parte del equipo visitante, el At. Horta perdió por un resultado de 2-3 en el partido anterior ante la UE Vilassar de Mar. Después del encuentro, el conjunto de Sants es undécimo al finalizar el partido, mientras que el At. Horta es séptimo.

La primera mitad del duelo arrancó de modo inmejorable para el equipo de Sants, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias al gol de Cala en el minuto 18. Posteriormente marcó el Sants, que se distanció con otro tanto de Cala, que lograba de este modo un doblete al borde del final, en el 43, cerrando así la primera parte con el resultado de 2-0.

Ninguno de los equipos consiguió marcar en la segunda parte, por lo que el partido finalizó con un resultado de 2-0.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas del Sants que entraron al partido fueron Gabaldon, Domingo, Sergio Paz, Marcus y Michu en sustitución de Favio Osorio, Cala, Torres, Eric Ruiz y Rubi, mientras que los cambios del At. Horta fueron Capa, Eric Bezis, Víctor y Dani Perez, que entraron para reemplazar a Xavier, Rodríguez, Suzuki y Conteh.

El árbitro mostró cinco tarjetas amarillas. Los locales vieron dos de ellas (Gabaldon y Rubi) y los del equipo visitante vieron tres tarjetas, concretamente Joel Méndez, Genis y Fernandes.

Con este resultado, el Sants asciende hasta los dos puntos y se queda en plaza de playoff de descenso de categoría y el At. Horta continúa con nueve puntos, en lugar de playoff de descenso de categoría.

En la décima jornada de la Tercera División el Sants jugará contra el CF Peralada a domicilio, mientras que el At. Horta descansará hasta la siguiente ronda.