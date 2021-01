Un copiloto se baja del coche en plena etapa del Dakar y el piloto le deja a su suerte en mitad del desierto

Situación absolutamente inesperada en el Dakar 2021. Xavir Blanco, copiloto de Ricardo Ramilo en el SSV de la categoría Dakar Experience del Buggy Master Team, se ha bajado del vehículo en el kilómetro 170 de la especial de la etapa 11. Había un punto de repostaje alrededor del km. 200, y sin embargo Blanco no ha querido esperar. El piloto ha continuado con la marcha, mientras que Blanco se ha quedado esperando a que un miembro del equipo fuese a buscarlo.

“Mi decisión ha sido por el comportamiento del piloto de cara a mi persona. Prepotente... A parte de piloto y copiloto, somos personas y tenemos que respetarnos. Ya no era la primera vez, ni la segunda, hasta que he decidido bajarme”, explicó Xavier Blanco en un audio que circula por el vivac tras el desacuerdo con su compañero.

Ante una conducción muy agresiva y a gran velocidad, según fuentes, el copiloto pidió en varias ocasiones a Ramilo que frenase, algo que éste no sólo ignoró sino que además aumentó el ritmo. Ante dicha actitud, Blanco se ha bajado casi en marcha del coche. “Cuando veo que corre riesgo mi vida y el piloto no hace caso, he decidido bajarme del coche. A continuación, lo que ha hecho él ha si abandonarme. Literlamente, me ha abandonado en medio del desierto. Yo no quería volver a subir y él ha dicho, ‘pues ahí te abandono, a tomar por culo’”.

Un miembro del Buggy Master Team ha acudido a la búsqueda del copiloto, que había quedado a su suerte. “El equipo estamos todos a una. Llevamos quince días aguantando a este personaje. Si habéis visto los vídeos os habréis podido dar cuenta del nivel que tiene este personaje. Por lo tanto, vosotros podéis sacar conclusiones”.