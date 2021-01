Sorpresa en los cuartos de final del torneo de Antalya: Linkuns-Morozovs y Snitari ganan a Galoppini y Fonio

El tenista letón Daniel Linkuns-Morozovs y el jugador moldavo Ilya Snitari dieron la sorpresa al vencer en los cuartos de final del torneo de Antalya en una hora y treinta y nueve minutos por 6(4)-7(7), 6-3 y 10-7 a los italianos Davide Galoppini y Giovanni Fonio. Tras este resultado, seguiremos viendo a los vencedores de este partido durante las semifinales del torneo de Antalya.

La pareja derrotada no pudo romper el saque a sus contrincantes ninguna vez, mientras que los ganadores, por su parte, lo lograron 2 veces. Asimismo, Linkuns-Morozovs y Snitari lograron un 94% en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y se hicieron el 76% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de sus rivales fue de un 96%, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron el 68% de los puntos al saque.

Linkuns-Morozovs y Snitari se medirán en las semifinales del campeonato con los vencedores del partido que enfrentará a Pavel Shchaya-Zubrov y Danylo Veremeichuk contra Pedro Cachin y Juan Manuel Cerundolo.

En el torneo de Antalya (ITF Turkey F2) participan un total de 16 parejas. Además, se lleva a cabo entre el 12 y el 16 de enero sobre tierra batida al aire libre.