Brooklyn Nets se hace con la victoria contra New York Knicks por 109-116

Brooklyn Nets ganó como visitante a New York Knicks por 109-116 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota a domicilio contra Charlotte Hornets por 109-88, por lo que tras el partido sumaron un total de cinco derrotas seguidas. Por su parte, los de Brooklyn Nets derrotaron en casa a Denver Nuggets por 122-116, consiguiendo un total de tres victorias en los cinco últimos encuentros. Con este resultado, Brooklyn Nets acumula siete victorias en 13 partidos jugados en la NBA, mientras que New York Knicks se queda con cinco victorias en 12 partidos disputados.

Durante el primer cuarto Brooklyn Nets fue el principal líder en el la cancha, tuvo una diferencia máxima de seis puntos (2-8) y finalizó con un resultado de 25-26. Tras esto, durante el segundo cuarto el equipo visitante acrecentó su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 15-2 y marcó la máxima diferencia (16 puntos) al final del cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 20-35. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 45-61 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto los jugadores del equipo visitante mantuvieron su diferencia en el electrónico y terminó con un resultado parcial de 31-31 y 76-92 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto recortaron distancias los locales, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 14-1, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 33-24. Tras todo esto, el choque acabó con un resultado final de 109-116 para los visitantes.

Durante el partido, Brooklyn Nets se hizo con la victoria gracias a los 26 puntos, seis asistencias y tres rebotes de Kevin Durant y los 15 puntos, dos asistencias y 14 rebotes de Bruce Brown. Los 30 puntos, cinco asistencias y siete rebotes de Julius Randle y los 20 puntos, tres asistencias y cinco rebotes de RJ Barrett no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

El próximo partido de New York Knicks será contra Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage Fieldhouse. Por su parte, el próximo contrincante de Brooklyn Nets será Orlando Magic, con el cual se medirá en el Barclays Center.