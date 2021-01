Las manos Grosjean siguen progresando, pero la imagen todavía impresiona

Un mes y medio después del accidente sufrido en el circuito de Bahrein, las manos de Romain Grosjean siguen siendo un poema. El piloto francés publicó un par de imágenes de sus manos en sus cuentas personales de redes sociales y las fotografías es bastante impactante.

“¡Mis manos están de regreso y Petrus [el gato] no está muy triste por eso! Todavía no es bonito, así que no deslice el dedo hacia la derecha si no tiene ganas”, publicó Romain Grosjean en Instagram, haciendo gala de bastante buen humor y un progreso importante en la recuperación de sus extremidades, que ya había enseñado previamente, pero en mucho peor estado.

Dressing fully off and Petrus happy!!!

🥰🥰🥰 pic.twitter.com/0Ab3r2fcW1 — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 12, 2021

El francés chocó a 221 km/h y estuvo envuelto en llamas durante 27 interminables segundos. Por suerte, Grosjean pudo salir del vehículo y evitar un triste final, gracias a la ayuda de Ian Roberts, delegado médico de la Fórmula 1, y de Alan van der Merwe, piloto del coche médico de la FIA.