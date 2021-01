Tyson Fury se prepara para enfrentarse a Anthony Joshua corriendo sobre la nieve

Tyson Fury se está preparando para su próximo combate, aunque no lo hace de una forma convencional, sino en mitad de la nieve. El púgil tiene intención de enfrentarse a Anthony Joshua, aunque todavía no hay nada concretado y el duelo está en plenas negociaciones.

“Hace mucho frío. Está helado. Salir a correr y completar la primera tarea del día. Hecho. Positividad para enero. Hacedlo, chicos, Una buena carrerita de cinco millas en el frío, como podéis ver. Pero, ¿sabéis qué? No hay días libres. No me pillarán dormido, tal y como podrían haber hecho hace cinco años. Ya no”, se le ve decir en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, en el que etiqueta a ESPN entre otros.

‘El Rey Gitano’ declaró hace un tiempo que tiene previsto enfrentarse a Anthony Joshua “una vez que todo vuelva a la normalidad”. Su intención es que el combate pueda celebrarse con público y no sólo ser televisado, por lo que entrena hasta que la situación de pandemia mundial vaya desapareciendo.