Muere Hubert Auriol, tricampeón del rally Dakar, exdirector y uno de los tres únicos en ganarlo en motos y coches

LEGENDS 💪

There are the only 3️⃣ drivers who won the Dakar in 2 categories: 🏍 and 🚗 @hubertauriol@s_peterhansel@NaniRoma



🇫🇷 Ils ne sont que 3 à avoir remporté le Dakar en 🚗 et en 🏍 Hubert Auriol, Mr Dakar et Nani Roma !#Dakar2020#DakarChapter3@motulpic.twitter.com/9RJM7CvJu0