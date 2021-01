El desafortunado comentario de Raymond Doménech: "Quería fichar a Maradona, pero está muerto"

Tras casi una década de inactividad, Raymond Doménech, exseleccionador de Francia, acaba de regresar al trabajo para hacerse cargo del Nantes hasta final de temporada. El que fuera uno de los protagonistas de una de las mayores revueltas que se recuerdan en el equipo galo, el motín durante el Mundial de 2010 y sus broncas con Nicolas Anelka, ha vuelto a ser protagonista de la prensa y no precisamente de manera positiva.

En una rueda de prensa fue cuestionado sobre los fichajes. En concreto, sobre el de Jean Lucas, que estaba en la agenda del equipo de los canarios pero finalmente se decantó por el Brest. En lugar de soltar las típicas y tópicas evasivas, el polémico Doménech puso un muy mal ejemplo.

"¿No está en casa? Bueno, está en Brest. Punto. Así es. Me hubiera gustado fichar a Maradona, pero está muerto (risas). Así son las cosas. El mercado, y todos los entrenadores lo dicen, es un dolor en el culo. Es un truco para separar al grupo. Traemos de vuelta a los jugadores que no jugaban en ningún otro sitio, jugadores que no están en la cima", explicó, ante la estupefacción de quienes le escuchaban.

Doménech fue siempre uno de los entrenadores de costumbres más extrañas del fútbol. Gran creyente en el esoterismo, se decía que no convocaba a la selección a jugadores nacidos bajo el signo de Escorpio... que es precisamente el que tenía Maradona.

Jean Lucas, el futbolista en cuestión que suscitó esta respuesta, tiene 22 años y está considerado uno de los grandes talentos de futuro del fútbol galo. En lugar de irse al Nantes, que ocupa la 17ª posición, se decantó por el Brest, que está en una zona mucho más cómoda, la 11ª.