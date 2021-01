Charlotte Hornets se impone por 110-118 frente a New Orleans Pelicans

Charlotte Hornets ganó a New Orleans Pelicans como visitante por 110-118 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans perdieron en casa contra Oklahoma City Thunder por 110-111, por lo que tras este resultado acumulan cuatro derrotas consecutivas, mientras que los de Charlotte Hornets derrotaron fuera de casa a Atlanta Hawks por 94-102, completando una racha de tres victorias en sus cinco últimos encuentros. Con este resultado, Charlotte Hornets se sitúa en décimo puesto y acumula cuatro victorias en nueve partidos jugados, mientras que New Orleans Pelicans se queda también en décima posición con cuatro victorias en nueve partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como dominador al equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 11-2 y alcanzó una diferencia de 14 puntos (30-16) hasta finalizar con un resultado de 38-22. Después, en el segundo cuarto recortaron distancias los jugadores de Charlotte Hornets, que acabó con un resultado parcial de 21-25. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 59-47 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo visitante recortó distancias de nuevo en el electrónico hasta que concluyó con un resultado parcial de 28-35 y un total de 87-82. Por último, durante el último cuarto Charlotte Hornets consiguió recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, consiguió un parcial durante este cuarto de 12-2 y llegó a ir ganando por 11 puntos (105-116) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 23-36. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado de 110-118 a favor de los visitantes.

Durante el partido, Charlotte Hornets consiguió el triunfo gracias a los 26 puntos, tres asistencias y siete rebotes de Gordon Hayward y los 17 puntos, ocho asistencias y seis rebotes de Devonte' Graham. Los 26 puntos, tres asistencias y ocho rebotes de Zion Williamson y los 17 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes de Brandon Ingram no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

En el siguiente partido de la competición New Orleans Pelicans se enfrentará a Dallas Mavericks en el Centro American Airlines, mientras que Charlotte Hornets se enfrentará a Atlanta Hawks en el Spectrum Center.