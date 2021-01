Oklahoma City Thunder gana a New York Knicks (89-101)

Oklahoma City Thunder logró vencer frente a New York Knicks a domicilio por 89-101 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria en casa frente a Utah Jazz por 112-100. Por su parte, los visitantes también consiguieron la victoria fuera de casa frente a New Orleans Pelicans por 110-111, completando una racha de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. Con este resultado, Oklahoma City Thunder se sitúa en noveno puesto y acumula cuatro victorias en ocho partidos jugados, mientras que New York Knicks se queda en quinta posición con cinco victorias en nueve partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonista y dominador al equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 10-2 y alcanzó una diferencia de 11 puntos (19-8) hasta concluir con un 24-15. Tras esto, durante segundo cuarto hubo varios movimientos en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 18-27. Tras esto, los equipos acumularon un total de 42-42 puntos antes del descanso.

El tercer cuarto nuevamente tuvo como protagonistas a ambos contendientes, con movimientos en el marcador, hasta que al final terminó distanciándose el equipo visitante y concluyó con un resultado parcial 21-27 y un 63-69 global. Finalmente, en el transcurso del último cuarto los visitantes se distanciaron en el marcador, alcanzaron una diferencia de 13 puntos (76-89) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-32. Tras todo esto, el choque acabó con un resultado final de 89-101 para los jugadores del equipo visitante.

Junto a todo esto los jugadores de Oklahoma City Thunder que más destacaron en el enfrentamiento fueron Shai Gilgeous-Alexander y Hamidou Diallo, que consiguieron 25 puntos, siete asistencias y 10 rebotes y 23 puntos, dos asistencias y 11 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Julius Randle y RJ Barrett por sus intervenciones en el partido, con 18 puntos, siete asistencias y 12 rebotes y 19 puntos, dos asistencias y siete rebotes respectivamente.

El siguiente encuentro de New York Knicks será contra Denver Nuggets en el Madison Square Garden, mientras que en el próximo partido, Oklahoma City Thunder se enfrentará a Brooklyn Nets en el Barclays Center.