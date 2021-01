Juanito Oiarzabal, el alpinista con más ochomiles de la historia, abandona las cumbres más altas del mundo

Juanito Oiarzabal no volverá a subir ochomiles. Así lo ha confesado el propio alpinista de 64 años en su Vitoria natal, en una rueda de prensa en la que explicó los motivos para tomar una decisión tan complicada.

“En el Dhaulagiri tuve un edema y desde entonces tengo que medicarme. A partir de los 7.000 metros ya noto que no voy como antes”, explicó Oiarzabal. “La muerte de Alberto Zerain, que también estaba implicado en el proyecto de repetir los catorce también fue importante. Por otro lado, no me gusta en absoluto lo que veo hoy en día en esas montañas con todas las expediciones comerciales”.

Sin embargo, dejar atrás los ochomiles no significa que se hayan acabado las aventuras para Oiarzabal, que ya afronta nuevos proyectos. “La idea es ir en primavera a Nepal y, posteriormente, a la Patagonia. Mientras tanto, me dedicaré a ir al monte por afición y a seguir desempeñando mi labor de guía internacional llevando gente a los Pirineos, los Alpes, África, Caucaso, Andes o Himalaya”.

La primera vez que Juanito Oiarzabal subió un ochomil fue en 1987, cuando ascendió con éxito el Cho Oyu (8.201m.). En 1999 ascendió los 14 ochomiles existentes y en 2016 se embarcó en un proyecto llamado 2X14X8000, con la intención de ascender por segunda vez esas montañas. Sin embargo el alpinista con más ochomiles de la historia (26) ha preferido dejar de lado la gesta para seguir disfrutando de la montaña sin ataduras.