Drenthe llega al Racing Murcia muy pasado de peso, pero con sentido del humor: "Tengo 7 hijos con 4 mujeres diferentes... y ahora estoy soltero"

El capítulo de fichajes 'random' de este año 2021 ha arrancado fuerte: Royston Drenthe vuelve a España. Considerado como uno de los futbolistas más sórdidos que han pasado por LaLiga española, en clubes como el mismísimo Real Madrid o el Hércules, ahora busca una nueva oportunidad de redención en el mediático Racing Murcia de Tercera.

El primer reto del neerlandés, otrora gran promesa del fútbol europeo, es ponerse en forma. No en forma redonda, que es la que presentó en su primer entrenamiento, sino listo para el fútbol. "Tengo que ir poco a poco. Todavía no estoy para jugar, creo que tengo que perder 3 kilos. Desde el lunes voy a hacer dieta. Siempre he comido mucho, mis tías cocinan muy bien y claro...", explicaba en 'El Partidazo de Cope'.

Increíble. Este es ahora Drenthe.

El tiempo no perdona a algunos. #NoticiasVamospic.twitter.com/9R7cSNswII — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 7, 2021

La vida de Drenthe no ha sido, ni mucho menos, monacal. Él siempre se ha considerado una buena persona y un futbolista con talento, pero su díscolo comportamiento lejos del terreno de juego le ha lastrado mucho.

Él se lo toma con humor. "Tengo 7 hijos con 4 mujeres diferentes... y ahora estoy soltero", bromeó, por si había alguna interesada escuchando la entrevista. De sus años en el Real Madrid recuerda mucho, también la juerga. "Tengo muy buenos recuerdos. La ciudad es como mi casa. Al principio mi mejor amigo fue Robinho y luego cuando se fue estaba Guti y también Sneijder. El Buddha ya no existe, pero en ese tiempo era lo máximo. El mejor lugar para salir", rememora sobre el casi mítico local.

Aquello es pasado. A sus 33 años viene a demostrar que puede ser un crack de nuevo, aunque sea en Tercera. "El plan es demostrar que no estoy aquí para hacer bromas, quiero demostrar a la gente y seguir al final de esta temporada y ver qué dice el cuerpo", zanjó.