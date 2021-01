Diario del Dakar, el infierno de la etapa 5: "Me quedé con un piloto accidentado hasta que llegó el helicóptero médico"

*Juan Campderá, piloto del Club Aventura Touareg, llegó bien entrada la noche a la meta de la etapa 5. El motivo no fue un abandono, como se temían inicialmente los del equipo, sino por algo mucho más noble: había parado para ayudar a un piloto accidentado.

Los últimos 20 kilómetros han sido... interesantes. El chico hindú que corre en 'malle-moto' (Ashish Raorane) decía 'me he caído, no puedo moverme...'. Se ha hecho daño, ¿eh? Me he quedado un poco con él hasta que ha llegado el helicóptero con el médico y se lo han llevado. Parar no he parado, sólo con el chico este. Aparte de las atascadas.

150 kilómetros de dunas, ¿eh? Qué hijos de puta... Es lo primero que se me ocurre. Pensaba: 'Serán 50, serán 100... ¿será hasta el final? ¿Tendrán huevos? Aparte de unas llanuritas, todo dunas. 150 kilómetros. Me temblaban las manos cada vez que se me atascaba la moto. Por mis huevos la levanto. Me he agobiado cuando el chaval no se podía mover. Estaba aturdido. Yo he visto a los médicos. Le he visto con la moto ya colocada y él colocado. Espero que no tenga nada.