Carlos Sainz, estalla contra el Dakar: "Llevo 14 años aquí y esto parece más una gymkana"

El comienzo del Dakar para Carlos Sainz no está siendo el esperado. El madrileño que pilota para Mini junto a Lucas Cruz ha protagonizado dos de las pérdidas más destacadas en las cinco etapas que llevamos de carrera, y se encuentra tercero, a más de 48 minutos del líder, Stéphane Peterhansel. Al término de la quinta etapa celebrada este jueves, amplió su desventaja con el francés en otros 13 minutos.

Por eso mismo, Sainz se mostró muy disgustado y desesperado por la situación por la que está pasando y culpa a la organización del Dakar por las dificultades en la navegación haciendo que parezca "más una gymkana que un rally".

"Creo que lo tenemos que mirar, porque esto se está volviendo más un gymkana que un rally raid. He hecho catorce Dakar y lo que estoy viendo hasta ahora no es un rally... no me gusta. Nunca en mi vida me había perdido dos veces seguidas media hora", aseguró un Sainz indignado.

"Es la sensación de tener que ir a dos por hora para encontrar un camino que casi no se ve"

El madrileño añadió que el planteamiento de la ruta hace más que sea una carrera por encontrar el camino que de conducción. "Es una lotería, se trata de encontrar un pequeño resquicio... no es conducir, estoy desmoralizado y disgustado. Todo el mundo se pierde, todos buscan los waypooints... esto no es lo que me gusta. Esto no es el Dakar", agregó.

No obstante, tras el "calentón" después de cruzar la meta perdiendo minutos, 'El Matador' supo matizar sus palabras y reconocer que han de hacer cambios para volver a ser competitivos. "Está claro que no lo hemos sabido interpretar, igual que nosotros otra gente. No es que no sepamos navegar con un rumbo, porque en las dunas no nos perdemos, es en los caminos, es seguir un rumbo medio y que salgan cruces.... Es otra filosofía".

Finalmente, Sainz se mojó, aseguró que "no le gusta" este tipo de carrera porque "prima más el copilotaje", y negó que sus críticas fuesen por los malos tiempos que está firmando. "No es cuestión de que me vaya peor, es la sensación de tener que ir a dos por hora para encontrar un camino que casi no se ve cuando antes esos sitios eran especialmente señalados... Ahora es otra filosofía. Tienes que entenderla y acertar", concluyó.