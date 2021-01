La tenista Salma Djoubri consigue el puesto de los cuartos de final a costa de Elena Gemovic

Salma Djoubri, francesa y cabeza de serie número 5, cumplió los pronósticos al vencer 6-1 y 1-1 durante los octavos de final del torneo de Monastir en un partido donde su adversaria, la serbia Elena Gemovic se tuvo que retirar. Con este resultado, veremos a la ganadora del partido en la siguiente fase del torneo de Monastir, los cuartos de final.

En el transcurso del partido Djoubri logró romper 2 veces el saque a su oponente, tuvo un 73% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el 91% de los puntos al saque. En cuanto a la tenista serbia, no consiguió romper el saque ninguna vez, consiguió un 80% de efectividad, no cometió ninguna doble falta y ganó el 47% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final la tenista francesa jugará contra la vencedora del partido en el que se enfrentarán la jugadora neerlandesa Chanel Janssen y la francesa Manon Arcangioli.

El torneo de Monastir (ITF Tunisia 01A) se lleva a cabo entre el 3 y el 10 de enero sobre pista dura exterior. En esta competición participan un total de 35 jugadoras.