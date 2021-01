Un exjugador del Barcelona, entre los seguidores de Trump que asaltaron el Capitolio

Pese a que el final de su presidencia no puede haber sido más caótico, no se puede negar que Donald Trump tiene un enorme seguimiento entre el pueblo estadounidense. Su legado quedará manchado para siempre por el asalto de sus partidarios al Capitolio en el día que se confirmó a Joe Biden como 46º inquilino de la Casa Blanca.

Entre esos partidarios había personas de todo tipo, aunque más o menos con el mismo fenotipo: personas de raza blanca, de la zona menos urbana de Estados Unidos, algunos vinculados a grupos de ultraderecha como QAnon o Proud Boys... Entre los manifestantes, una foto destacó sobre muchas: la de un hombre de edad avanzada, muy alto y vestido con una camiseta con la bandera estadounidense. Un viejo conocido de la ACB: David Wood.

A sus 56 años, este exjugador de FC Barcelona, Unicaja, Taugrés, Murcia, Canarias y Fuenlabrada (en España) y de otros seis equipos de la NBA es un ferviente defensor de Trump. Tanto es así que cogió un gigantesco cuerno, al estilo vikingo, se puso a alentar a las masas. Muchos de los que recuerdan el paso de 'el Gladiador' por la ACB no se sorprenden de verle en semejante actitud.

Cuando algunos veiamos a David Wood jugar al baloncesto con el @FCBbasket sabiamos que algún dia como hoy acabaria haciendo cosas asi pic.twitter.com/wf90aOeJcr — We Are Rosmadoiro 😷 (@WRosmadoiro) January 6, 2021

"La gente está enfadada porque sus votos no contarán porque los votos ilegales no se echan y no los culpo por eso. No apoyo mucha energía enfadada y no conocía a nadie de los que que vi en el Capitolio esta noche. No estaba allí para protestar sino para orar y ver. Os quiero a todos", dijo primero en sus redes sociales.

El que fuera sustituto soñado para el histórico Audie Norris retransmitió algunas escenas del asalto que, al ver que le podían provocar problemas con la policía, borró inmediatamente. "