Oklahoma City Thunder logra la victoria frente a New Orleans Pelicans por 110-111

Oklahoma City Thunder se impuso como visitante a New Orleans Pelicans por 110-111 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans cayeron derrotados en casa contra Indiana Pacers por 116-118, completando una racha de tres derrotas en sus cinco últimos encuentros. Por su parte, los de Oklahoma City Thunder también perdieron fuera de casa con Miami Heat por 118-90. Con este resultado, Oklahoma City Thunder se sitúa en undécimo puesto y acumula tres victorias en siete partidos jugados, mientras que New Orleans Pelicans se queda en quinta posición con cuatro victorias en ocho partidos disputados.

El primer cuarto tuvo varios cambios de líder en el luminoso, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 12-0 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y finalizó con un resultado de 34-26. Después, el segundo cuarto nuevamente tuvo alternancias en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 25-28. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 59-54 en el electrónico.

En el tercer cuarto Oklahoma City Thunder consiguió recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 y tuvo una diferencia máxima de 14 puntos (72-86) hasta que acabó con un resultado parcial de 19-34 y un 78-88 de resultado global. Por último, durante el último cuarto de nuevo hubo alternancias en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 32-23. Tras todo esto, el duelo acabó con un resultado de 110-111 a favor del equipo visitante.

Además los jugadores que más destacaron de Oklahoma City Thunder fueron Darius Bazley y Shai Gilgeous-Alexander, que consiguieron 20 puntos, tres asistencias y 12 rebotes y 21 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Brandon Ingram y Zion Williamson, con 24 puntos, cuatro asistencias y 11 rebotes y 29 puntos, una asistencia y seis rebotes respectivamente.

El próximo encuentro de Oklahoma City Thunder será contra New York Knicks en el Madison Square Garden. Por su parte, en el próximo encuentro, New Orleans Pelicans jugará contra Charlotte Hornets en el Smoothie King Center.