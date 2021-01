Carbón y eliminación por Reyes para el Atlético en la Copa a manos del Cornellá

Batacazo monumental del Atlético de Madrid en la Copa del Rey, después de una nueva eliminación en la competición del KO contra un equipo menor. En este caso, la machada la ha firmado el Cornellá, que se adelantó en el minuto 7 por medio de Adrián Jiménez.

Simeone sacó un once lleno de suplentes que no pudieron doblegar al equipo de Segunda B, en los más de 85 minutos en los que estuvieron en inferioridad, sufriendo además la lesión de Giménez en la acción previa al gol. Pese al dominio y la llegada de ocasiones, los colchoneros no lograban batir la portería catalana con sus mejores ocasiones en las botas de Saúl, Felipe y Correa.

La expulsión en la segunda mitad de Ricard Sánchez no ayudó a que los rojiblancos pudieran ahuyentar los fantasmas de la edición pasada de la Copa, donde también cayeron en las primeras fases. Rondando el minuto 88 el Atlético pidió penalti por una caída de Correa, que fue el más ofensivo de los madrileños, aunque el árbitro no notició nada punible.

Pese a las últimas llegadas a la desesperada y un tenso final de partido, el actual líder de LaLiga termina su andadura en la Copa del Rey de la peor manera, sin hacer ni un solo tiro a puerta en sus quince llegadas a la portería de los locales. Duro golpe para el Atlético que tendrá que remontar pronto el vuelo para no estrellarse también en la liga.