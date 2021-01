Lopetegui estalla contra el relajamiento del protocolo antiCovid en la Copa: "50 personas en un vestuario de 30 metros"

El Sevilla pasó sin muchas dificultades de ronda de la Copa del Rey tras imponerse por 0-2 al Linares Deportivo, en Jaén, en un duelo más entre un equipo de Primera y uno de Segunda B. No sólo se vieron las diferencias entre ambos en lo meramente futbolístico, sino también en otros aspectos.

Uno de ellos enfadó notablemente a Julen Lopetegui. El entrenador sevillista se quejó de que, por las condiciones del Estadio Municipal de Linarejos en concreto y de todos los feudos de equipos de inferior categoría en la Copa en general, se están relajando demasiado los protocolos para frenar el coronavirus.

La burbuja no existe en la Copa, donde incluso hay hasta público, algo que no está permitido (de momento) en la Liga. El partido entre Sevilla y Linares no fue un ejemplo de lo que debe hacerse para evitar la expansión de la pandemia y Lopetegui puso un ejemplo claro tras el partido.

"Las circunstancias a veces son muy alejadas de lo aconsejable por no hablar de la condiciones sanitarias, que te meten a 50 personas en un vestuario de 30 metros cuadrados, teniendo el protocolo que tenemos", se quejó. El lamento no es tanto hacia el club jienense, sino hacia la organización del torneo: la RFEF. Lopetegui no entiende que no puedan guardar distancias en un vestuario cuando les exigen hacerlo en otros lugares fuera del propio terreno de juego.

El técnico vasco es muy consciente de la situación que está atravesando el país, especialmente la capital nervionense. El pasado fin de semana ya se enfrentó a un Betis plagado de bajas, varias de ellas por Covid-19, y en su propio equipo ya se vio sin su portero titular, Bono, durante varios encuentros en noviembre.