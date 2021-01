El caso de la muerte de Ángel Nieto sigue abierto: la conductora declarará por posible homicidio imprudente

La Audiencia Provincial de Palma ha citado en calidad de investigada a la conductora del coche contra el que chocó Ángel Nieto en el accidente que le costó la vida. El próximo mes de marzo tendrá que responder ante una causa de posible homicidio imprudente, en aquel 3 de agosto de 2017.

El caso de la muerte de Ángel Nieto se reabrió en verano de 2018, a petición de los hijos mayores del '12+1', que no aceptaron el sobreseimiento provisional de la causa. El juez, inicialmente, consideró que la conductora no había cometido ninguna infracción penalmente punible, al entender que la muerte del mítico campeón de motociclismo se produjo porque no llevaba el casco abrochado mientras conducía el quad por Santa Gertrudis, en Ibiza.

Ante las pruebas presentadas por la familia Nieto, el juez ha decidido volver a llamar a la conductora, de nacionalidad alemana, que el próximo 17 de marzo tendrá que responder en sede judicial.

En concreto, los Nieto señalan deficiencias en la instrucción inicial del caso, como no considerar la declaración de un testigo presencial ni de los policías locales que acudieron al lugar del suceso en primera instancia.

Además, apuntan que en el atestado no se apunta a ningún tipo de frenada o signo de maniobra evasiva por parte de la mujer que embistió a Nieto por detrás.