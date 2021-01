La surrealista tangana en el fútbol sala alemán que se ha hecho viral cinco años después

Internet es lo que tiene. Un vídeo de un partido de fútbol sala alemán de 2016 se ha hecho viral en la actualidad. Bueno, no el partido completo sino una acción bastante cómica, que ahora da la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Tal y como comenta uno de los usuarios de Twitter que se ha hecho eco del vídeo en cuestión, "el fútbol sala siempre es un gran entretenimiento". Sin embargo en aquel partido hubo alguien que no se lo pasó especialmente bien. En uno de los lances de juego, un jugador carga sobre otro y le acaba estampando contra una puerta situada en las proximidades del terreno de juego. Pero lo que parecía ser una acción dura sin más desencadenó en un momento cómico como pocos.

Hallenfußball immer 1a Unterhaltung pic.twitter.com/GNcoWF5xrj — Ivan (@IvanKu16) January 3, 2021

La persona que se encontraba detrás de la puerta en cuestión debió llevarse un buen susto a consecuencia del golpe y no dudó un segundo en salir de la habitación y pedir explicaciones a aquel que hubiera osado perturbar su tranquilidad. Eso sí, no lo hizo con los mejores modos y a punto estuvo de organizar una tangana sin ningún sentido, en la que comenzó dando empujones al árbitro para posteriormente dirigirse a los jugadores. Afortunadamente todo quedó en una situación un tanto surrealista que no pasó a mayores.