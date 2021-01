La historia clínica de Maradona en su operación: datos falsos, síndrome de abstinencia de drogas y advertencias sobre un mal tratamiento

La investigación de la muerte deMaradona tiene, entre otras vertientes, la que apunta hacia sus médicos. El doctor Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov están en el punto de mira de la fiscalía de San Isidro, que es quien lleva el caso, para determinar si hubo mala praxis en el tratamiento posoperatorio del '10' tras ser intervenido del coágulo cerebral que le mantuvo ya al borde de la muerte un mes antes de su infarto.

En ese sentido, Infobae ha tenido acceso a un documento que puede ser clave para el devenir de la investigación: la historia clínica de Maradona en el hospital donde le intervinieron, con el propio Luque como uno de los doctores que participaron.

Exclusivo: la historia clínica secreta de Diego Maradona que complica a los médicos sospechados de mala praxis https://t.co/LIdrRChJJx — infobae (@infobae) January 4, 2021

Uno de los primeros datos que se pueden determinar con este documento es el nombre falso que usaron con Maradona en la clínica, para evitar posibles filtraciones y ojos indiscretos: el nombre del paciente que ingresó en la Clínica Olivos fue "Gómez, Ariel". También se utilizó un documento de identidad y una fecha de nacimiento falsas.

En esa historia clínica se determina que tanto Luque como Cosachov eran "médicos de cabecera" de Maradona, algo que es clave: ellos eran los responsables de que el tratamiento posoperatorio se realizase de manera correcta y en un entorno médicamente aceptable, algo que no se produjo en la casa de Tigre. Luque, de hecho, se ha justificado tras la muerte del 'Pelusa' diciendo que ya no era su médico.

En el primer punto de este documento, que es el alta hospitalaria, se explica cómo debía darse el tratamiento. "Habida cuenta del estado general del paciente (síndrome de abstinencia alcohólica y de drogas no indicadas médicamente) que configura por su característica riesgo para su vida y para los demás, se decide iniciar tratamiento con drogas sedantes parenterales, bajo el protocolo de tratamiento de síndrome de abstinencia", explican, antes de señalar la parte de responsabilidad que puede suponer la condena a los doctores.

"Todos los presentes (las hijas y los médicos) entienden los riesgos a los que se expone el enfermo si no se somete al tratamiento requerido y se explicita claramente que por las características del paciente en particular también hay riesgos de no tener éxito inmediato con la administración de las drogas indicadas y que a su vez éstas, aún a dosis controladas y con monitoreo adecuado pueden deprimir la conciencia y el drive respiratorio de modo que el paciente pueda necesitar apoyo ventilatorio y asistencia nutricional. Se explicita asimismo las complicaciones eventuales de estas condiciones", dicen, antes de exponerlas en amplitud.

Por último, la Clínica Olivos especifica que la decisión del alta de Maradona la tomaron sus allegados en contra del consejo de los propios doctores que le habían tratado. "Las hijas y los médicos de cabecera asumen los riesgos de la internación bajo estos términos para no tener que judicializar el proceso de internación", dejan bien claro.