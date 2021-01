Victoria de New York Knicks ante Atlanta Hawks por 108-113

New York Knicks se hizo con la victoria frente a Atlanta Hawks fuera de casa por 108-113 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Atlanta Hawks perdieron en casa contra Cleveland Cavaliers por 91-96 y tras el partido completan una racha de cuatro derrotas en los cinco últimos partidos. Por su parte, los de New York Knicks vencieron fuera de casa a Indiana Pacers por 102-106 y tras este resultado acumulan una racha de cuatro victorias en sus cinco últimos partidos. Con este resultado, New York Knicks se sitúa en quinto puesto y acumula hasta el momento cuatro victorias en siete partidos jugados, mientras que Atlanta Hawks se queda en octava posición con 4 victorias en siete partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a ambos equipos, con alternancias en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto hasta finalizar con un resultado de 29-31. Después, durante el segundo cuarto los locales consiguieron recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, consiguieron otro parcial de 12-2 y lograron la máxima diferencia (cuatro puntos) al final del cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 29-23. Tras esto, los equipos acumularon un total de 58-54 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto Atlanta Hawks mantuvo su diferencia en el luminoso hasta que concluyó con un resultado parcial de 30-30 y un 88-84 de resultado global. Por último, en el último cuarto se produjo una remontada de New York Knicks, tuvo una diferencia máxima de seis puntos (106-112) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 20-29, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 108-113 a favor de los visitantes.

En el transcurso del encuentro destacaron las acciones de Julius Randle y RJ Barrett, que consiguieron 28 puntos, nueve asistencias y 17 rebotes y 26 puntos, cinco asistencias y 11 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Trae Young y De'Andre Hunter, con 31 puntos, 14 asistencias y dos rebotes y 23 puntos, una asistencia y ocho rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la competición, Atlanta Hawks se verá las caras con Charlotte Hornets en el State Farm Arena. Por su parte, el próximo partido de New York Knicks será contra Utah Jazz en el Madison Square Garden.