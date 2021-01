Indiana Pacers se hace con la victoria contra New Orleans Pelicans por 116-118

Indiana Pacers ganó a New Orleans Pelicans a domicilio por 116-118 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria en casa frente a Toronto Raptors por 120-116, mientras que los visitantes sufrieron una derrota en casa con New York Knicks por 102-106. Con este resultado, Indiana Pacers se sitúa en tercer puesto y acumula hasta el momento cinco victorias en siete partidos jugados, mientras que New Orleans Pelicans se queda en quinta posición con 4 victorias en siete partidos disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto hasta finalizar con un resultado de 24-26. Tras esto, durante segundo cuarto también hubo alternancias en el marcador y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 27-27. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 51-53 en el electrónico.

En el tercer cuarto nuevamente hubo varios cambios de líder en el marcador, que terminó con un resultado parcial de 26-26 (y un 77-79 global). Por último, el último cuarto de nuevo tuvo como protagonistas a a los dos contendientes, con varios movimientos en el marcador y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 29-27. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 106-106, por lo que el partido necesitó una prórroga para dilucidar al vencedor.

La prórroga también tuvo varios cambios de líder en el luminoso y terminó con un resultado parcial de 10-12, siendo el resultado final del partido 116-118 a favor de Indiana Pacers.

En el transcurso del partido destacaron Malcolm Brogdon y Domantas Sabonis por su participación en el encuentro, tras conseguir 21 puntos, 11 asistencias y siete rebotes y 19 puntos, siete asistencias y 11 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Brandon Ingram y Zion Williamson, con 31 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes y 24 puntos, dos asistencias y 10 rebotes respectivamente.

El próximo encuentro de New Orleans Pelicans será contra Oklahoma City Thunder en el Smoothie King Center. Por su parte, Indiana Pacers se verá las caras con Houston Rockets en el Bankers Life Fieldhouse.