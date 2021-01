Tres bandas de 'fitness' por 9 euros, así es la oferta 'flash' con la que Amazon tienta a los que buscan ponerse en forma

Pasado el día de Reyes, podremos decir que las navidades 2020 han terminado; y con ellas las excusas para no ir a practicar deporte(tal y como nos habíamos vuelto a proponer de cara al nuevo año). Chándal nuevo puesto, si hemos tenido la suerte de que los magos de Oriente nos hayan sorprendido con uno, y estrenando los nuevos auriculares bluetooth que nos hemos autorregalado, debemos empezar a trabajar para conseguir los objetivos físicos que nos hemos marcado, pero, claro, la falta de tiempo no obliga a renunciar muchas veces al gimnasio y en casa no tenemos nada para entrenar... ¿O sí?

Aunque muchos lo piensen, no hace falta tener montada una sala de fitness en casa para poder ponerse en forma. Existen una serie de herramientas que, sin ocupar gran espacio, nos ayudan a cumplir con nuestros propósitos. ¿Has oído hablar de las bandas elásticas? Estos productos son muy versátiles a la hora de hacer ejercicio, puesto que pueden incluirse en una gran cantidad de entrenamientos para implementarlos, desde ejercicios de brazos hasta piernas y glúteos. Y lo mejor es que hay veces que incluirlos en nuestra rutina deportiva es muy barato... ¡y hoy es ese día! ¿Quieres hacerte con un pack de tres por menos de 9 euros?

Las bandas elásticas, de Wrei. Amazon

Este set de bandas elásticas abiertas ofrece tres niveles de resistencia que nos permiten ir progresando en nuestra rutina deportiva según nuestras necesidades o exigencias. De hecho, cubren un espectro que va desde los ocho hasta los 15 kilos, rango pensado para adaptarse a nuestro nivel deportivo y ayudarnos a mejorarlo paulatinamente. Diferenciadas por colores (rojo, azul y amarillo), cada una de las bandas lleva escrito el tipo de resistencia y una infografía que lo muestra para que siempre sepamos por cuál decantarnos. Además, apenas pesan, por lo que podemos llevarlas con nosotros en nuestras rutinas outdoor.

Así debes usar este set

Con estas bandas podemos realizar ejercicio de brazos, pecho, abdominales, glúteos, espalda y piernas. Así, además de tonificar con comodidad y desde donde queramos, podemos estirar los músculos antes y después de entrenamiento, por lo que son perfectas también para disciplinas como yoga o pilates y para ejercicios de mejora de flexibilidad. En cuanto a los tipos de ejercicios, por ejemplo, para el tren superior, son un sustitutivo de las mancuernas: tan solo debemos pisar la cinta con los pies y realizar el gesto como si levantásemos pesas agarrando la banda.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.