El mítico Hulk Hogan amenaza con volver al ring de lucha libre a sus 67 años

Hulk Hogan es, casi sin lugar a dudas, la estrella más influyente de la historia de la lucha libre. Sus andanzas en el ring marcaron un antes y un después, y a sus 67 años deja una puerta abierta para su regreso a la acción.

La WWE emitirá en la madrugada española del lunes al martes un programa de Monday Night Raw en el que habrá una reunión de leyendas de la compañía. El Raw Legends Night tendrá en Hulk Hogan a uno de sus protagonistas, acompañado de otros mitos del cuadrilátero como Ric Flair, The Big Show, Kurt Angle, Booker T, Torrie Wilson y Beth Phoenix.

“Los aficionados deberían sintonizarnos porque nunca se sabe qué esperar. Ni siquiera yo sé qué esperar. Voy allí sólo para pasar un buen rato, recordar el pasado con amigos… Pero cuando hablas de juntar a Ric Flair, Kurt Angle o Big Show todo es posible”, declaró Hulk Hogan. “Podríamos terminar en el ring, hermano. Podríamos terminar apoderándonos de toda la WWE en una noche determinada”.

El complicado cambio generacional vivido por Hogan

La última vez que Hulk Hogan compitió en un ring fue en el SummerSlam de 2006, contra Randy Orton. Desde entonces, la WWE ha sido un tanto diferente a la que estaba acostumbrada a liderar. Tanto que en una entrevista para WWE UK confesó que le costó mucho dar el relevo a los jóvenes y apartarse.

“Creo que pasar la antorcha es lo más importante en este negocio. Tienes que asegurarte de que la próxima generación, la próxima década de luchadores, esté lista”, declaró Hogan. “Hubo un tiempo en el que estaba en lo más alto en los 80 y de repente llegaron los 90 y era hora de pasar la antorcha pero no sucedió de la manera que queríamos. Quiero decir, no había suficientes tipos listos para liderar la compañía en ese momento, nos saltamos una generación”, continúa. “No eran superestrellas del calibre de John Cena, The Rock o Stone Cold”.