Un triatleta, un reto, un gesto inolvidable y el Síndrome de West: "Mi sueño es poder ayudar a mi hermano"

Anda Diego algo saturado los últimos días de entrevista en entrevista, como hace unos meses, allá por septiembre, cuando su inolvidable gesto de deportividad, dejando pasar a un triatleta rival con el GPS distraido, le valió un aplauso unánime, convertido en planetario por obra y gracia del señor Will Smith. De aquel detalle nació otro aún mejor: running for west una campaña para recaudar fondos que ayude a la Fundación del Síndrome de West, la enfermedad rara que padece su hermano Carlos.

¿Cómo lleva esto de la fama?

No creo que pueda decir que soy famoso como tal. Quizás en su momento, cuando pasó todo, un poquito sí lo fui, pero ya no.

¿Qué recuerda de aquello?

A mi el gesto en plena carrera me pareció normal, lo más justo, y no le di la más mínima importancia. Asumí que iba a ser cuarto y no era justo que terminara tercero.

Y el boom...

Los primeros días apenas salió en algunos sitios, lo normal, pero todo explotó cuando lo vio Will Smith y lo publicó. No me lo esperaba.

¿Cómo surgió el proyecto running for west?

Unos pocos días después, me llamó una persona y me dijo que quería conocerme. Me pareció un poco raro pero fui: era Raúl, CEO de Zertior, que me dijo que quería ayudarme y me preguntó cuál era mi sueño.

¿Y cuál es?

Ayudar a mi hermano Carlos sin duda.

¿Quién es su hermano?

Mi hermano se llama Carlos y tiene 23 años, dos años más que yo, pero es como un niño pequeño y sufre la enfermedad de West. Es un síndrome que va evolucionando, una enfermedad rara y ahora realmente ya no lo padece, ahora tiene una epilepsia fármaco resistente. El resultado es que él no puede estar nunca solo, es una persona completamente dependiente.

¿Y cómo es Carlos?

Él es muy cariñoso y siempre te lo demuestra, con besos o abrazos, aunque también hay veces que se enfada y tiene problemas de conducta, pero sin ninguna maldad.

¿Qué perspectivas tiene la investigación de esta enfermedad?

Hay investigación actual pero esta enfermedad tiene muchos casos diferentes y puede derivar en otras. Siendo realistas, lo de mi hermano no tiene cura y su pronóstico es malo.

¿Y cuál es el objetivo del proyecto running for west?

Recaudar dinero para la fundación que lleva el nombre de este síndrome. Es una ayuda desde el punto de vista de la investigación, para que continúe, y para echar una mano a las familias de estos enfermos, que tienen una situación muy dura.

¿Qué le ha enseñado a usted su hermano?

Muchísimas cosas. Él me ha enseñado a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida.

¿Y cuál es su sueño deportivo?

Seguir subiendo en el triatlón. Llevo seis años practicándolo y creo que no me ha ido mal de momento.

¿Unos Juegos Olímpicos?

No, yo tengo que ser realista y veo casi imposible llegar a unos Juegos, porque hay que estar muy centrado en eso. Noya solo hay uno.