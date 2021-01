Diario del Dakar, etapas 1 y 2: "¡Qué manera de padecer!"

El Club Aventura Touareg vive sus primeras dos etapas como equipo del Dakar, de momento con todos sus corredores en meta.

Etapa 1 (Fernando Domínguez 'Fermotoss')

¡Woooohoho! ¡Qué manera de padecer! La primera, a la saca. Buah, chaval. Muy serio es esto, ¿eh? Es muy duro por piedras, pero más no he podido, pero contento. He tenido algunas caídas, pero nada serio. Cero riesgos. Algunas pérdidas, pero nada serio. ¡80 kilómetros de río seco! Y encima he visto a Isidre (Esteve) adelantando. Otro sueño. Habría pagado demasiado por vivir esto. Pero bueno, el primero a la saca.

Etapa 2 (Eladio 'Yayo' Carbonell)

Cómo vuelan estas de rally, es imposible alcanzarlas. A mi la arena se me da bien, yo creo que avanzaría también con esas (de enduro). En las primeras arenas muy rápido, muy guay, pero luego en las pistas rápidas se me iban todos. Esta moto se mueve mucho, a 100 km/h empieza un 'meneíllo' que no me gusta mucho. A 90 va bien. Hoy he notado que me pasan como aviones.

No me puedo quejar. En la arena muy cómodo con la moto. En la pista me falta potencia, pero bueno, vamos a guardar para que aguante. Ya se va notando. La etapa de ayer fue muy dura. Hoy ha habido una parte más machaconcilla con las dunas, pero luego eran pistas muy rápidas. Cuando me han pillado los coches, camiones, los buggies... ¡Tenías que parar porque no se veía nada! Pero bueno, ya estamos aquí en la meta. Ayer se le echó la noche a muchos y mañana más. Pero bueno, vamos día a día. Vamos a por ello.

* Fernando y Eladio son miembros del Club Aventura Touareg, que contarán cada día en 20minutos.es en su Diario del Dakar.