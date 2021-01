Benjamin Mendy, otro futbolista de la Premier que pasa de la pandemia: celebró una fiesta con modelos

A los futbolistas de la Premier League les está costando mucho mantener la disciplina que requiere el control sobre el coronavirus. Aunque son casos aislados, sí se puede hablar de una tendencia general a pasar de las restricciones, como demostraron varios jugadores del Tottenham (Reguilón entre ellos) y como se ha descubierto que ha pasado Benjamin Mendy.

El defensa del Manchester City organizó una fiesta con modelos en su casa para celebrar el cambio de año. Así lo ha destapado 'The Sun', que apunta a que el futbolista galo llamó a una agencia para pedir chicas que le acompañasen en Nochevieja.

Benjamin Mendy broke Covid rules by hosting New Year’s Eve partyhttps://t.co/WtGa7TKZQ6 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 3, 2021

El citado medio publica también un vídeo del futbolista que le envió al jefe de la agencia: "Eres un buen hermano. Ya sabes que con todas las chicas, tienes algunas que quiero. Pero estoy asustado porque mi chica es de Londres y conoce a muchas y puede enterarse", le dice el futbolista al responsable de la agencia.

"Me sorprendió cuando me envió esto. Muestra un total desprecio por su seguridad y la de otras personas. Debe conocer los peligros de ser un jugador de primer nivel en un club de primer nivel. Se había puesto en contacto conmigo, quería que las chicas volaran de Londres a Manchester y se quedaran con él. No me sorprendió que fuera a espaldas de su chica, ya que eso es lo que hacen los futbolistas, pero me sorprendió que no se preocupara por la Covid", relata el citado jefe.

"No me sorprendió que fuera a espaldas de su chica, ya que eso es lo que hacen los futbolistas, pero me sorprendió que no se preocupara por la Covid"

Según se ha publicado la información del Sun, Mendy se ha apresurado a asegurar que en la fiesta solo estaban él, su novia, su sobrina, su sobrino y un chef al que contrataron. Sin embargo, el tabloide ha mostrado fotos de al menos tres chicas saliendo de su casa a las 6 de la mañana.

La reacción por parte del equipo que le paga, el Manchester City, llegó de boca de Pep Guardiola. El entrenador le quitó hierro diciendo que "mucha gente habrá hecho lo mismo".