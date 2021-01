Triunfo de New York Knicks ante Indiana Pacers por 102-106

New York Knicks logró ganar a Indiana Pacers como visitante por 102-106 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Indiana Pacers ganaron en casa contra Cleveland Cavaliers por 119-99. Por su parte, los de New York Knicks perdieron fuera de casa con Toronto Raptors por 100-83. Con este resultado, New York Knicks se sitúa en séptimo puesto y acumula tres victorias en seis partidos jugados, mientras que Indiana Pacers se queda en tercera posición con cuatro victorias en seis partidos disputados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un resultado de 28-26. Posteriormente, el segundo cuarto también tuvo como protagonistas a los dos equipos, con movimientos en el marcador hasta concluir con un resultado parcial de 23-24. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 51-50 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto remontó New York Knicks para empatar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 12-2 y alcanzó una diferencia de 10 puntos (56-66) hasta que concluyó con un resultado parcial de 31-32 (y un 82-82 global). Por último, el último cuarto tuvo como dominadores a los visitantes, de hecho, consiguieron un parcial de 11-0 y aumentaron la diferencia hasta un máximo de ocho puntos (96-104) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 20-24, terminando de esta manera el choque con un resultado final de 102-106 a favor de los visitantes.

La victoria de New York Knicks se cimentó sobre los 25 puntos, tres asistencias y cinco rebotes de RJ Barrett y los 19 puntos, cinco asistencias y ocho rebotes de Elfrid Payton. Los 33 puntos, siete asistencias y tres rebotes de Malcolm Brogdon y los 13 puntos, cuatro asistencias y 13 rebotes de Domantas Sabonis no fueron suficientes para que Indiana Pacers pudiese ganar el partido.

El próximo encuentro de Indiana Pacers será contra New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center. Por su parte, el próximo partido de New York Knicks será contra Atlanta Hawks en el State Farm Arena.