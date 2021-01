New Orleans Pelicans gana a Toronto Raptors por 120-116

New Orleans Pelicans consiguió ganar en casa frente a Toronto Raptors por 120-116 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans lograron la victoria a domicilio contra Oklahoma City Thunder por 80-113, sumando un total de cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Por su parte, los de Toronto Raptors también ganaron en casa a New York Knicks por 100-83. Con este resultado, New Orleans Pelicans se sitúa en segundo puesto y acumula hasta el momento 4 victorias en seis partidos disputados, mientras que Toronto Raptors se queda en decimotercera posición con una victoria en cinco partidos jugados.

Durante el primer cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans fueron los principales protagonistas, tuvieron una diferencia máxima de nueve puntos (25-16) hasta concluir con un 32-26. Tras esto, durante el segundo cuarto Toronto Raptors consiguió remontar el resultado, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 11-1 y alcanzó una diferencia de 10 puntos (50-60) durante el cuarto, que terminó con un resultado parcial de 23-34. Tras esto, los rivales acumularon un total de 55-60 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto hubo alternancias en el electrónico, que finalizó con un resultado parcial de 32-22 y un 87-82 total. Por último, en el transcurso del último cuarto de nuevo hubo varios movimientos en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 33-34. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 120-116 a favor de los locales.

Durante el partido, New Orleans Pelicans consiguió el triunfo gracias a los 31 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Brandon Ingram y los 19 puntos, 10 asistencias y cinco rebotes de Eric Bledsoe. Los 27 puntos, cinco asistencias y ocho rebotes de Fred Vanvleet y los 24 puntos, una asistencia y cinco rebotes de Chris Boucher no fueron suficientes para que Toronto Raptors ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente duelo de New Orleans Pelicans será contra Indiana Pacers en el Smoothie King Center, mientras que en el próximo partido, Toronto Raptors se enfrentará a Boston Celtics en el Amalie Arena.