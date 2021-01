Ander Herrera estalla por la sanción por racismo a Edinson Cavani: "El mundo se va a la mierda"

Edinson Cavani ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo tras la sanción que le ha impuesto la FA por decir "gracias, negrito" a un seguidor en instagram. El delantero del Manchester United ha sido castigado con 110.000 euros y tres partidos de sanción.

En una carta que ha compartido en la misma red social, el uruguayo se muestra "incómodo":

"Hola a todos, no me quiero extender mucho, en este momento incómodo para mi. Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto. Pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejos en mi intención. ¡Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples! Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz, porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida. Les mando un abrazo sincero."

Entre las respuestas a este texto se encuentran varios futbolistas, como Ander Herrera. El español, excompañero de Cavani en el PSG, ha sido muy claro acerca del castigo que le ha impuesto la federación inglesa: "Si te sancionan por eso, el mundo se va a la mierda. Fuerza, Edi, abrazo fuerte".