Pichler y Erler logran clasificarse para las semifinales a costa de Zgirovsky y Vanshelboim

Los jugadores austriacos David Pichler y Alexader Erler, número 346 de la ATP y, número 426 de la ATP respectivamente cumplieron las previsiones al ganar en cincuenta y seis minutos por 6-3 y 6-1 al bielorruso Alexander Zgirovsky y al jugador ucraniano Eric Vanshelboim en los cuartos de final del torneo de Monastir. Con este resultado, la pareja estará en las semifinales del torneo de Monastir.

Las estadísticas del partido indican que Pichler y Erler, los vencedores, lograron quebrar el saque a sus adversarios 4 veces, tuvieron un 70% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y consiguieron ganar el 86% de los puntos al saque. En cuanto a Zgirovsky y Vanshelboim, no lograron romper el saque ninguna vez, tuvieron un 67% de primer servicio, no hicieron ninguna doble falta y consiguieron ganar el 58% de los puntos al saque.

El torneo continuará con el enfrentamiento de Pichler y Erler contra los japoneses Kento Takeuchi y Kaichi Uchida.

La celebración del torneo de Monastir (ITF Tunisia F44) se lleva a cabo del 29 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021 sobre pista dura exterior. En esta competición participan un total de 16 parejas.