Un pasado de peso Luka Doncic hace horas extra tras la humillación ante los Charlotte Hornets

Mientras toda la plantilla de los Dallas Mavericks estaba en las duchas y cambiándose en los vestuarios para volver a casa después de la clara derrota ante los Charlotte Hornets (99-118), Luka Doncic seguía en la cancha del conjunto texano lanzando a canasta, tras haber firmado sólo 12 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias.

No parece que todo esté en orden en los Mavs y tampoco en la cabeza de su máxima estrella. Dallas comenzó la temporada firmando la derrota más amplia de la historia de la NBA, al vencer a los Clippers por 51 puntos, pero después no ha sido capaz de continuar en la senda de la victoria. El récord de 1-3 del equipo de Texas lo dice todo. Motivo más que suficiente para que tras caer en casa ante los Hornets, Doncic no pudiese abandonar el pabellón sin antes hacer un trabajo extra por su cuenta y remediar que, como él mismo admitió recientemente, no esté en su mejor forma física.

"La gente en Twitter puede decir cualquier cosa, pero es verdad. No estoy en mi mejor forma física. Llegaré a estarlo, seguro. Pero ya sabes, nunca he sido un tipo muy musculoso. ¿Qué puedo decir?", explicó después de que una imagen suya pasada de peso plagase las redes sociales. Ayer decidió empezar a poner remedio después de que su equipo cayese por tercera vez en cuatro partidos.

Hasta Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks tuvo que salir en su defensa en un programa radiofónico local. "Desgraciadamente por la pandemia del Covid-19 sus planes de jugar con Eslovenia se cancelaron", comentó el magnate norteamericano, que sigue convencido de la valía de su jugador pese al momento por el que pasa en la actualidad. "El trabajo de Luka es mejorar a todos en la cancha y ayudarnos a ganar partidos. Siempre le van a echar la culpa cuando las cosas no salen. Da igual lo que ocurra. Pero nadie en la organización ha cambiado la perspectiva respecto a él. Sabemos que es increíble. Es un top 3 de la liga y sólo va a ir a mejor".