Phoenix Suns derrota a New Orleans Pelicans (111-86)

Phoenix Suns venció como local a New Orleans Pelicans por 111-86 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Phoenix Suns ganaron a domicilio contra Sacramento Kings por 100-116 y tras este partido suman un total de cuatro victorias en los cinco últimos encuentros, mientras que los de New Orleans Pelicans también vencieron en casa a San Antonio Spurs por 98-95. Con este resultado, Phoenix Suns se sitúa en primer puesto y acumula hasta el momento tres victorias en cuatro partidos disputados, mientras que New Orleans Pelicans se queda en novena posición con dos victorias en cuatro partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador y acabó con un resultado de 31-29. Posteriormente, en el segundo cuarto el equipo local aumentó su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 15-2 durante el cuarto y tuvo una diferencia máxima de 22 puntos (62-40) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 35-15. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 66-44 en el contador.

Durante el tercer cuarto los jugadores de Phoenix Suns consiguieron distanciarse de nuevo en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 13-1 y anotaron la máxima diferencia (39 puntos) al final del cuarto y terminó con un resultado parcial de 34-17 y 100-61 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo visitante recortaba distancias nuevamente en el luminoso, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 16-1, aunque no fue suficiente para poder vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 11-25. Finalmente, los jugadores cerraron el electrónico del partido con un resultado de 111-86 para los jugadores del equipo local.

En el transcurso del encuentro destacaron Jae Crowder y Deandre Ayton por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 21 puntos, una asistencia y dos rebotes y 13 puntos y 12 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Zion Williamson y Brandon Ingram, con 20 puntos y dos rebotes y 13 puntos, seis asistencias y seis rebotes respectivamente.

En el siguiente encuentro de la NBA, Phoenix Suns se enfrentará a Utah Jazz en el Vivint Smart Home Arena, mientras que New Orleans Pelicans se verá las caras con Oklahoma City Thunder en el Chesapeake Energy Arena.