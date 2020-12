New York Knicks se impone a Cleveland Cavaliers por 86-95

New York Knicks se impuso a Cleveland Cavaliers fuera de casa por 86-95 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Cleveland Cavaliers lograron la victoria en casa contra Philadelphia 76ers por 118-94, mientras que los de New York Knicks también ganaron en casa a Milwaukee Bucks por 130-110, consiguiendo un total de tres triunfos en sus últimos cinco partidos. Con este resultado, New York Knicks se sitúa en séptimo puesto y acumula dos victorias en cuatro partidos jugados, mientras que Cleveland Cavaliers se queda en quinta posición con 3 victorias en cuatro partidos disputados.

En el primer cuarto hubo alternancias en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y finalizó con un resultado de 14-29. Tras esto, en el segundo cuarto redujo distancias el equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 11-2 durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 32-24. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 46-53 en el electrónico.

Durante el tercer cuarto New York Knicks consiguió mantener su diferencia en el luminoso y acabó con un resultado parcial de 18-18 y un 64-71 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores de New York Knicks consiguieron distanciarse en el luminoso, aumentaron la diferencia hasta un máximo de 13 puntos (80-93) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 22-24. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado final de 86-95 para los jugadores del equipo visitante.

La victoria de New York Knicks se cimentó sobre los 28 puntos, 11 asistencias y 12 rebotes de Julius Randle y los 14 puntos, siete asistencias y ocho rebotes de Elfrid Payton. Los 18 puntos, dos asistencias y 17 rebotes de Andre Drummond y los 20 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes de Collin Sexton no fueron suficientes para que Cleveland Cavaliers ganase el partido.

Tras vencer este encuentro, en el siguiente duelo New York Knicks medirá sus fuerzas con Toronto Raptors en el Amalie Arena. Por su parte, el próximo rival de Cleveland Cavaliers será Indiana Pacers, con el cual jugará en el Bankers Life Fieldhouse.