Intenso uno contra uno entre Dwyane Wade y su hijo Zaire, con 'trash-talk' incluido

La retirada no le ha sentado nada mal a un Dwyane Wade que se encuentra muy en forma pese a estar alejado del baloncesto profesional. El tres veces campeón de la NBA no se ha desvinculado del todo del deporte de la canasta y, además de deleitar a los fans con intervenciones televisivas, sigue muy de cerca la evolución de su hijo Zaire, de 16 años, a quien no duda en poner a prueba, como se ha visto recientemente.

En un vídeo publicado por Swish Cultures podemos disfrutar de un cara a cara sin concesiones entre Dwyane Wade y Zaire, en el que el ex NBA no permite que su hijo se le suba a las barbas. ‘Flash’, que jugó su último partido como profesional hace aproximadamente dos años, no duda en postear a su vástago, al que hace trabajar de lo lindo para no ser superado con suma facilidad.

Además de poner a prueba el baloncesto de Zaire, Dwyane aprovecha para meter en juego el factor mental y utiliza el trash-talk para intentar desestabilizar a un chaval que no sólo apunta maneras sino que además no se deja amedrentar, gritando a su padre en algunos compases del duelo. “Ganar jugando al poste… ¡Deberías lanzar en suspensión y ya verías lo que pasa!”.

Zaire, que es compañero de equipo de Bronny James, hijo de LeBron, en el instituto Sierra Canyon, está considerado uno de los mejores prospects de su generación. Tiene ofertas de beca para estudiar y jugar en Miami, Michigan State, TCU, Rhode Island o Toledo entre otras.