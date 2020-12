Dos ciclistas profesionales son atropellados en menos de 24 horas mientras se entrenaban

En sólo 24 horas, Ruben Guerreiro y Valerio Conti han sufrido dos atropellos mientras se entrenaban por su cuenta. Ambos ciclistas profesionales se encuentran fuera de peligro y pueden dar gracias por sólo haber sufrido sendas lesiones de clavícula.

En el caso de Ruben Guerreiro, último ganador del maillot de la montaña en el Giro de Italia e integrante del Education First, fue golpeado por un coche el pasado sábado mientras rodaba por carreteras portuguesas. "Entrenaba con algunos amigos cuando, dentro de Vendas Novas, un coche que venía de frente giró a la izquierda sin respetar el código de circulación, haciendo inevitable el choque. No sé si la conductora no se percató de nuestra presencia, o si pensó que todo iría bien, pero lo cierto es que el accidente sucedió y ella fue la culpable”, comentó el ciclista luso en A Bola. El resultado tras el atropello fue una fractura de clavícula que le obligó a pasar por el quirófano.

Por su parte, al día siguiente, Valerio Conti fue diagnosticado con una dislocación de segundo grado de clavícula cuando sufrió el impacto de una moto. El corredor de Team Emirates se encontraba entrenando en solitario en Mónaco y, producto del atropello, salió despedido y chocó contra un muro. El motorista se dio a la fuga y Conti fue encontrado en el suelo por otro ciclista, antes de ser trasladado al hospital. No necesita operarse, pero deberá guardar reposo entre tres y cuatro semanas.