Triunfo de New York Knicks ante Milwaukee Bucks por 130-110

New York Knicks consiguió la victoria en casa frente a Milwaukee Bucks por 130-110 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks cayeron derrotados en casa contra Philadelphia 76ers por 89-109, mientras que los de Milwaukee Bucks derrotaron en casa a Golden State Warriors por 138-99. Con este resultado, New York Knicks se sitúa en décimo puesto y acumula una victoria en tres partidos disputados, mientras que Milwaukee Bucks se queda en octava posición con una victoria en tres partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un resultado de 30-27. Después, en el segundo cuarto los jugadores del equipo local acrecentaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial de 16-2 durante el cuarto y ampliaron la diferencia hasta un máximo de 18 puntos (61-43) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 31-18. Tras esto, los equipos acumularon un total de 61-45 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto los jugadores de New York Knicks se distanciaron en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-1 y anotaron la máxima diferencia (21 puntos) al final del cuarto y concluyó con un resultado parcial de 35-30 (y un 96-75 total). Por último, en el transcurso del último cuarto redujo distancias el equipo visitante, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 34-35. Finalmente, el partido acabó con un resultado final de 130-110 a favor del equipo local.

El triunfo de New York Knicks se debió en parte gracias a los 29 puntos, siete asistencias y 14 rebotes de Julius Randle y los 27 puntos, siete asistencias y tres rebotes de Elfrid Payton. Los 27 puntos, cinco asistencias y 13 rebotes de Giannis Antetokounmpo y los 22 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes de Khris Middleton no fueron suficientes para que Milwaukee Bucks pudiese ganar el partido.

El próximo choque de New York Knicks será contra Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage Fieldhouse, mientras que el próximo adversario de Milwaukee Bucks será Miami Heat, con el cual se medirá en el American Airlines Arena.