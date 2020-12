Triunfo de New Orleans Pelicans ante San Antonio Spurs por 98-95

New Orleans Pelicans se impuso como local a San Antonio Spurs por 98-95 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans cayeron derrotados fuera de casa contra Miami Heat por 111-98, mientras que los de San Antonio Spurs vencieron en casa a Toronto Raptors por 119-114. Con este resultado, New Orleans Pelicans se sitúa en segundo puesto y acumula 2 victorias en tres partidos disputados, mientras que San Antonio Spurs se queda en octava posición con dos victorias en tres partidos jugados.

Durante el primer cuarto los visitantes fueron los principales líderes en el la cancha y finalizó con un resultado de 16-18. Posteriormente, el segundo cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta que acabó con un resultado parcial de 31-27. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 47-45 en el luminoso.

En el transcurso del tercer cuarto New Orleans Pelicans se distanció en el electrónico, tuvo una diferencia máxima de 15 puntos (79-64) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 32-26 y un 79-71 de resultado global. Por último, en el último cuarto de nuevo hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 19-24. Tras todo esto, el partido finalizó con un resultado final de 98-95 a favor de los locales.

Durante el partido, New Orleans Pelicans consiguió el triunfo gracias a los 28 puntos, seis asistencias y 11 rebotes de Brandon Ingram y los 18 puntos y 11 rebotes de Zion Williamson. Los 22 puntos, dos asistencias y seis rebotes de Rudy Gay y los 14 puntos, cinco asistencias y 11 rebotes de Keldon Johnson no fueron suficientes para que San Antonio Spurs ganase el partido.

El siguiente partido de New Orleans Pelicans será contra Phoenix Suns en el Phx Arena. Por su parte, San Antonio Spurs se enfrentará a Los Angeles Lakers en el At&t Center.