LeBron James celebra sus victorias con un vino de Valladolid de más de 400 euros

LeBron James es un amante del buen vino. Tanto que la estrella de Los Angeles Lakers celebra sus victorias con botellas bastante exclusivas, entre las que se encuentran vinos españoles, como el Vega Sicilia que descorchó recientemente y mostró en su cuenta personal de Instagram.

“Si sabes, sabes” (“If you know, you know”), publicó en una historia de Instagram LeBron James acompañando a una imagen de una botella del vallisoletano Vega Sicilia con el que celebró la primera victoria de los Lakers esta temporada en la NBA. Un Único 2006, con denominación de origen Ribera del Duero, con un precio de 475 euros.

Historia de Instagram de LeBron James. IG: @kingjames

La afición de LeBron James al vino se remonta bastante atrás en el tiempo, alcanzando cotas importantes hace dos años, cuando el jugador de los Lakers se dio todo un homenaje para el paladar en un wine night en la que se gastó alrededor de 4.000 dólares en caldo. Ese mismo año, 2018, ‘King James’ recibió una buena colección de botellas por su 34 cumpleaños.

Recientemente, en una entrevista para ESPN, LeBron confesó que espera que el vino le ayude a hacer frente a ciertas molestias físicas que empieza a tener producto de la edad. “Voy a poner el tobillo en hielo y voy a beber un poco de vino que va a bajar directamente hasta él. Estoy seguro de que puedo beber del lado izquierdo de mi cuerpo y que el vino baje por mi pierna y llegue hasta el tobillo”, bromeó el jugador tras el primer partido de la temporada 2020-21. “Ya lo dije el otro día. Puedo hacer que el vino baje por mi lado izquierdo del cuerpo. Hoy lancé mis tiros libres con la mano derecha y pude notar los efectos, así que voy a intentar beber por ese lado esta vez y que me ayude con estos lanzamientos”.