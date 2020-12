Nueva sanción para Bralon Taplin, que acumula ya siete años de inhabilitación

A Bralon Taplin se le acumulan las sanciones. El atleta granadense, que cumple cuatro años de suspensión por eludir un control antidoping, ha recibido un nuevo castigo de tres años más por no dar a conocer su paradero para pruebas de mismo índole.

El que fuera finalista olímpico de 400 metros podría no volver a correr en una prueba oficial hasta septiembre de 2026. La primera sanción, impuesta por el TAS y de cuatro años, le mantendrá inhabilitado hasta el 29 de septiembre de 2023. A ésta habrá que añadir tres años más, es decir, hasta el 29 de septiembre de 2026, impuestos por la Unidad de Integridad del Atletismo por no estar localizable para ser sometido a controles antidopaje. Concretamente, no se pudo dar con el paradero de Taplin el 21 de abril, el 28 de agosto y el 25 de noviembre de 2019, por lo que ahora pagará por ello.

Entre los mayores logros deportivos de Taplin están el séptimo puesto en la final de los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como los más recientes primeros puestos en el International PSD Bank Meeting Dusseldorf y la Copernicus Cup del IAAF World Indoor Tour de 2017 o el primer lugar en el Meeting Internacional Villa de Madrid del mismo año.