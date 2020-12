Philadelphia 76ers inaugura su temporada en la NBA con una victoria ante New York Knicks (89-109)

Philadelphia 76ers inauguró este domingo la temporada en la NBA con una victoria a domicilio frente a New York Knicks por 89-109. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks perdieron a domicilio contra Indiana Pacers por 121-107, mientras que los de Philadelphia 76ers ganaron en casa a Washington Wizards por 113-107. Con este resultado, Philadelphia 76ers se sitúa por ahora en el sexto puesto tras conseguir su primera victoria de la temporada, mientras que New York Knicks lo intentará de nuevo en la próxima jornada tras quedarse en cuarta posición.

El primer cuarto estuvo muy reñido entre ambos contendientes, de hecho, los jugadores de New York Knicks llegaron a ganar de dos puntos (3-1) y sus contrincantes de ocho (8-16) hasta finalizar con un 27-27. Posteriormente, en el segundo cuarto Philadelphia 76ers se distanció en el marcador, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 14-0 y llegó a ir ganando por 12 puntos (42-54) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 28-33. Tras esto, los rivales acumularon un total de 55-60 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de Philadelphia 76ers elevaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y acrecentaron la diferencia hasta un máximo de 20 puntos (66-86) y terminó con un resultado parcial de 14-26 y 69-86 de total. Por último, durante el último cuarto los jugadores del equipo visitante aumentaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial de 10-2 y alcanzaron una diferencia de 23 puntos (86-109) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 20-23. Tras todo esto, el choque terminó con un resultado final de 89-109 para Philadelphia 76ers.

Además los jugadores de Philadelphia 76ers que más destacaron durante el encuentro fueron Joel Embiid y Ben Simmons, que consiguieron 27 puntos, dos asistencias y 10 rebotes y 15 puntos, seis asistencias y nueve rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Julius Randle y Alec Burks por sus acciones en el partido, con 25 puntos, tres asistencias y siete rebotes y 22 puntos, tres asistencias y cinco rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la NBA, Philadelphia 76ers se verá las caras con Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage Fieldhouse, mientras que el próximo adversario de New York Knicks será Milwaukee Bucks, con el cual jugará en el Madison Square Garden.