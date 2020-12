El alocado viaje Nazaré-Hawái-Nazaré del intrépido surfista Nic Von Rupp en busca de olas gigantes

Dicen que los surfistas están hechos de otra pasta. Que la comunión entre la tabla y las olas es más una forma de vida que un deporte, y Nic Von Rupp es un perfecto ejemplo de eso que muchos podrían consideras una locura enfermiza mar. En su incesante búsqueda de olas grandes, la última locura de este intrépido portugués le ha llevado a viajar de Nazaré, su país natal a Hawái, y volver en pocas horas, para disfrutar de las olas más peligrosa del mundo.

La gesta surfista de Nic Von Rupp se puede ver en el último vídeo de su serial para YouTube Von Froth, que ha visto la luz sólo hace unos días. El luso documenta una semana frenética en la que intentó domar las olas gigantes de Nazaré, estando a punto de sufrir un peligroso accidente, para horas más tarde en el Jaws Big Wave Championships de Hawái.

Finalmente, tras enfrentarse a montañas de agua de 15 metros, Von Rupp hizo de nuevo las maletas para volver a casa y enfrentarse a lo que se espera que fuesen olas de 30 metros en Nazaré debido a una marejada que pone en bandeja una situación idónea para cualquier amante de estas formaciones.

¿Lo peor del viaje? El hecho de perder dos tablas de surf, que hace que el accidentado viaje de más de 40 horas hasta Hawái ("Se necesitaron más horas de avión para llegar a Hawái que las que estuve allí") y el quinto puesto en el campeonato no sea lo más negativo de la aventura. Eso sí, al menos no le faltó buen humor: “Por lo menos no hay que llevarlas como equipaje”.