Otra perla de Messi a Évole: Guardiola y Luis Enrique, los mejores

Leo Messi considera “un privilegiado” por haber jugado para Pep Guardiola y Luis Enrique, a quienes considera los dos mejores entrenadores. Así se lo reconoce a Jordi Évole en la entrevista que emitirá La Sexta el domingo a las 21:15.

Sobre Guardiola, el astro argentino no escatima al alabar su metodología, la forma de preparar al detalle cada encuentro y la manera de estudiar a los rivales. "Tiene algo especial. Te hace ver las cosas de una manera… Cómo preparaba los partidos, cómo los preparaba defensivamente, por dónde había que atacar. Yo tuve la mala suerte de tener muy seguidos a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores”, explica el jugador del Barcelona, que acabará contrato el próximo 30 de junio. “Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo creciera mucho en lo futbolístico y en la sabiduría táctica".

Lo malo de ser un personaje público

Messi habla también sobre su vida personal y el día a día como uno de los más grandes del balompié. "Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo. Me gustaría poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine o a un restaurante, sobre todo cuando estoy con mis hijos".

En otro avance previo de la entrevista con Évole, el 10 del Barça ya dejó perlas sobre su situación actual en el club blaugrana. “Estoy bien. Lo pasé muy mal con el verano que pasé, por el final de temporada y por lo que pasó en verano. Lo arrastré al comienzo, pero ahora me encuentro bien, con ganas, ilusionado. Sé que el club pasa por un momento complicado, a nivel de equipo y de club, pero estoy con ganas”.